’Leger verzamelde informatie over website Robert Jensen’

De krant schrijft dat grote hoeveelheden data over de meest uiteenlopende onderwerpen in een door Defensie gebouwd computersysteem belandden om er geautomatiseerd een coronagolf of maatschappelijke onrust mee te voorspellen. Dit blijkt uit een reconstructie van het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Defensie richtte dit half maart op om zicht te krijgen op de coronacrisis en de verspreiding van desinformatie.

Defensie zegt tegen NRC dat het LIMC niet naar individuen kijkt, omdat ze dat niet mogen en dat er alleen open bronnen worden gebruikt. Ook zouden de analyses alleen voor intern gebruik zijn. De krant stelt dat uit hun eigen onderzoek blijkt dat het centrum vanaf de start de analyses deelt met bijvoorbeeld terrorismecoördinator NCTV en de Nationale Politie.