André neemt Monique op de hak

„Nu heeft ie jouw neus”, schrijft hij bij een foto van zoontje André op Instagram waarin hij Monique tagt. Op de foto drukt het kleine ventje zijn gezichtje tegen een raam waardoor zijn neusje helemaal plat wordt gedrukt.

Monique heeft nog niet op de foto gereageerd, maar Hazes lijkt hiermee te willen bewijzen dat er geen ruzie is tussen de twee. Vorige week liet hij in de talkshow van Beau van Erven Dorens weten dat de twee momenteel niet meer samenwonen. „We houden heel veel van elkaar. Teveel misschien zelfs. En daardoor zijn we elkaar af en toe ook zat. En dan is het af en toe goed om even uit elkaar te gaan”, vertelde hij.

„Ik wil niet zeggen dat we uit elkaar zijn. Maar we weten het even niet. Ik ben eventjes weg thuis. Maar we gaan hartstikke goed met elkaar om. Er is veel respect, we hebben elke dag contact en ik zie Dré elke dag.”