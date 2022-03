Fleur Wallenburg volgt Lara Billie Rense op bij Nieuws & Co

Op Twitter maakte Wallenburg ook bekend dat zij zwanger is. „Overigens ga ik ook nog een kind op de wereld zetten in de zomer, dus in eerste instantie is het voor 2 maanden, maar ik kom natuurlijk wel terug!” meldt zij haar volgers.

Wallenburg (39) begon in 2006 bij de NOS als vaste nieuwslezer op NPO 3FM, veelal in de ochtend. In 2015 kwam het redacteurschap voor NOS Met het Oog op Morgen daarvoor in de plaats en sinds eind 2019 maakt ze samen met Peter Kuipers Munneke de podcast De Weerman.

Per 1 april presenteert Wallenburg het programma vier dagen per week. Lara Billie Rense, de ’eerste non-binaire radiopresentator’, blijft de laatste dag voor diens rekening nemen.