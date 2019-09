Complexe moeder-dochter relaties

„Die eeuwige onzekerheid van mijn karakter Laura herken ik”, zegt Marjolein Beumer. Ⓒ Foto APA

Pas nu haar debuutroman Zonder publiek in de winkels ligt, durft Marjolein Beumer (52) - bekend van haar scenario’s voor succesvolle films als De storm en Soof - het hardop te zeggen: „Ik ben een schrijver.” Al blijft het moeilijk, geeft ze toe. „Als ik een iets minder ingewikkelde jeugd had gehad en meer zelfvertrouwen had gekregen, was ik er veel eerder aan begonnen.”