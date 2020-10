Patricia Paay: natuurlijk ben ik nog getrouwd

„Ik kreeg veel vragen over mijn man Robbert. Zijn jullie nog wel bij elkaar? Natuurlijk zijn wij dat nog, alleen Robbert houdt niet van de publiciteit dus blijft hij altijd liever op de achtergrond. Bescheiden als hij is”, schrijft de 71-jarige Patricia over haar 32-jarige echtgenoot.

„Wij zijn helemaal happy in ons huis in Rotterdam. Robbert werkt in Den Haag dus scheelt enorm in de reistijd. Dus bij dezen een leuke foto met mijn man en onze lieve hondjes.”