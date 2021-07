Rowwen Hèze: apart en toch samen

Premium Cultuur

’Louis Andriessen laatste der Mohikanen’

Componist Louis Andriessen, een van de belangrijkste componisten van Nederland, is donderdag overleden in Weesp waar hij woonde in een gemeenschap voor mensen met dementie. Andriessen is 82 geworden, zijn vrouw Monica Germino vertelde in 2020 dat haar man aan de progressieve hersenziekte leed.