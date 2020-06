’Meghan overladen met filmrollen’

„Disney was erg enthousiast over haar werk”, vertelt een bron aan Daily Mail. „Ze heeft voor slechts één project getekend, maar er wordt gesproken over andere films en ideeën waaraan ze mogelijk mee zou kunnen werken. ” Ook andere studio’s zouden interesse hebben in Meghan. „Het is voor haar belangrijk dat het het juiste project is en iets is waar ze écht achter staat.”

Onlangs werd ook bekend dat Bruno Tonioli, jurylid van de Amerikaanse versie van Dancing With The Stars, maar wat graag zou zien Meghan in een volgend seizoen deelneemt. „Het zou perfect zijn voor haar, omdat ze daarmee kan laten zien hoe toegankelijk en grappig ze is. Dus Meghan, mocht je dit zien laat dan wat van je horen. We hebben je er heel graag bij!”, vertelde hij aan Extra.