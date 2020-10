Jim Bakkum overweegt weer kinderboek te schrijven

Ⓒ ANP/HH

Jim Bakkum heeft weer een extra romcom die hij aan zijn lijstje kan toevoegen. In de nieuwe film Casanova’s, die vanaf donderdag in de bioscopen te zien is, vervult hij de hoofdrol van Bas, een timide jonge journalist. De zanger, die later dit jaar ook verschijnt in Zwaar Verliefd 2 en in februari 2021 in Just Say Yes, is wel weer toe aan iets nieuws na al die films. Maar wat precies weet hij nog niet. „Misschien duik ik wel weer de studio in of schrijf ik nog een nieuw kinderboek”, vertelt de zanger aan het ANP.