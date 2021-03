Michiel van Erp maakt docu over lhbtiq-beweging

Van Erp kwam er in 1975 achter dat hij niet-hetero is en maakte sindsdien naar eigen zeggen van alles mee. Hij noemt als voorbeeld ’de groeiende vrijheden die de beweging veroverde in de jaren ’70 en de aidsgolf die erop volgde’ tot de steeds groter wordende intolerantie tegenover de lhbtiq-gemeenschap de laatste jaren. „Zegt die beperkte tolerantie van nu iets over de kwaliteit van onze gepolariseerde samenleving? Zijn we verworvenheden kwijtgeraakt door onoplettendheid of zelfgenoegzaamheid?”

Diverse ’spraakmakende pioniers van toen’ werken mee aan de reeks. De makers melden nog niet wie die pioniers zijn.

De serie is vanaf half mei te zien bij de NPO. De roze gemeenschap viert komende week, op 1 april, de twintigste verjaardag van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht. Nederland was twintig jaar geleden het eerste land in de wereld waar gays konden trouwen.