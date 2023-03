Demi Lovato maakt regiedebuut met docu over kindsterren

Lovato, die zelf ooit doorbrak als kindster in de serie Barney & Friends, gaat kijken naar de hoogte- en dieptepunten van bekende oud-kindsterren die opgroeiden in de spotlights. „Er is geen betere film of beter onderwerp denkbaar voor mijn regiedebuut dan dit verhaal, omdat het zo dicht bij mezelf ligt”, laat de 30-jarige Amerikaanse in een verklaring weten. Het project „leert ons over hoe we onze grenzen kunnen beschermen en beter over ons eigen lot kunnen beslissen”, zegt Lovato.

Het is nog niet bekend welke voormalig kindsterren Lovato voor haar project Child Stars wil gaan volgen. De documentaire moet volgend jaar bij streamingdienst Hulu verschijnen.