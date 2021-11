Prinses Laurentien helpt Eloise in Jachtseizoen

In Het Jachtseizoen spelen bekende Nederlanders de rol van een voortvluchtige crimineel en moeten zij proberen om vier uur uit handen van de mannen van StukTV te blijven. Eloise startte haar vlucht in de vesting Fort bij Spijkerboor en wist via verschillende lifts in Den Haag bij haar ouders terecht te komen, die duidelijk meeleefden met hun dochter.

Prins Constantijn vroeg Eloise direct hoe groot haar voorsprong was en besprak de tactiek met Eloise. „Ik zou wel rustig die kant op gaan, ze moeten wel zo diep mogelijk Den Haag in. Maak ze gek, hè”, zei hij tegen haar.

Fan

Eloise, met 19 jaar de jongste kandidaat ooit in Het Jachtseizoen, stapte vervolgens bij prinses Laurentien in de auto. Zij vertelde dat ze ’een enorme fan van StukTV’ is dankzij haar kinderen. „Dus ik vind niks mooiers dat we deze mannen gewoon helemaal gek maken.”

Laurentien regelde een boot voor Eloise en wist later prompt wat tijd te winnen door langzaam voor de auto van de mannen van StukTV te rijden. Het mocht uiteindelijk niet baten: Eloise werd ingerekend na een vluchtpoging van 2 uur en 39 minuten. „Ze hebben me gepakt, jammer genoeg. Maar het was een superleuk avontuur en ik zou het voor geen goud willen inruilen.”