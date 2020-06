Wolter Kroes over Akwasi: Té heftig, zo worden mensen het zat

Waar Wolter Kroes was uitgenodigd om over zijn coronakilo’s te praten, kon het onderwerp Akwasi dan ook niet helemaal onbesproken blijven. Kroes herinnert zich de uitzending van de week ervoor, waar hij ook te gast was, als ’heftig’. Aan Beau vertelt hij dat hij dat weekend erop nog de tourmanager van Akwasi aan boord had uitgenodigd om het er nog eens met hem over te hebben.

„Wat mij opgevallen is – en dat vind ik echt heel jammer: er zijn ook heel veel mensen zijn die waarvan je eigenlijk nooit hoorde dat ze een hekel hebben aan donkere mensen of er iets van vonden, maar nu hoor ik ineens júist van heel veel mensen dat ze er wél wat van vinden. En ook negatief. Dat vind ik jammer, want dat was niet de bedoeling van dit hele verhaal volgens mij.”

Volgens hem zijn mensen juist daardoor nu klaar met het onderwerp. „Er zijn mensen die zeggen: ‘Ja, hou nou toch op jongens, we zijn met z’n allen wie we zijn.’ Daar heb ik het met hem heel lang over gehad en hij snapte dat ook wel. Het was té heftig.”

Volgens de volkskzanger is het in die show wel gelukt enige verbinding tussen mensen te leggen. „Maar niet bij iedereen.”