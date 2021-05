Wilfred Genee: vertrek Johan Derksen komt niet als verrassing

„Het was voor mij geen nieuws”, aldus Genee, die eraan toevoegt er nu verder niet inhoudelijk op in te willen gaan. Hij benadrukt dat daar „komende zomer” genoeg tijd voor is. Daarmee doelt Genee op het nieuwe programma Oranje Zomer, waarin de Derksen, Genee en René van der Gijp samen met Hélène Hendriks de avonden gaan vullen op SBS6.

Na het EK voetbal en de daaropvolgende sportzomer zal de 72-jarige Derksen nog een seizoen draaien met Veronica Inside om in de zomer van 2022 helemaal van de buis te verdwijnen. „Kan ik me prima voor opladen hoor, geen probleem, maar daarna is het over. Natuurlijk, iedereen die op tv verschijnt, is ijdel en hebberig. Maar ik heb zoveel andere leuke dingen te doen. Ik ga het niet missen. Ik doe al 24 jaar hetzelfde kunstje, maar het gaat me tegenstaan. Ik betrap mezelf erop dat het steeds meer op de automatische piloot gaat”, aldus Derksen tegen het AD.

René van der Gijp en Talpa hebben laten weten niet inhoudelijk te willen reageren op het nieuws.