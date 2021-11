Premium Het beste van De Telegraaf

Rian Gerritsen in theaterversie ’Huisvrouwen bestaan niet’: ’Leven en laten leven’

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Rian Gerritsen, Anouk Maas en Lieneke le Roux (v.l.n.r.) zoeken tijdens de voorstelling ook contact met het publiek. Ⓒ Foto Willem van Walderveen

Actrice Rian Gerritsen mag dan thuis de kostwinner zijn en een partner hebben die het over het algemeen allemaal prima onder controle heeft, het huishouden levert zelfs haar nog weleens een stressmomentje op. „Laatst stond ik in de keuken nog tegen mijn vriend te gillen over de nieuwe blikopener die we hadden aangeschaft.”