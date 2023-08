Jennifer Ewbank koopt herenhuis vlakbij het strand

Voor dit optrekje heeft zij 850.000 euro betaald. Hierop liet zij een hypotheek vestigen van iets minder dan 880.000 euro. De woonoppervlakte bedraagt 184 vierkante meter en in totaal beschikt Ewbank over acht kamers, waaronder vijf slaap- plus drie badkamers.

Ⓒ Bekende Buren

Het huis bestaat uit drie woonlagen en een kelder. Koken kan zij in de halfopen keuken, die is voorzien van diverse inbouwapparatuur. De keuken geeft overigens toegang tot de tuin, die gelegen is op het noordwesten.

Uiteraard ontbreekt ook een balkon niet. Haar stiefbroer John Ewbank zal eerdaags wel op de housewarming party worden uitgenodigd.

