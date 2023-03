Premium Het beste van De Telegraaf

’Mensen willen begrijpen wat er is gebeurd’ Hackten Russen de MH370? Nieuwe aandacht voor mysterie verdwenen vlucht

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Wat gebeurde er met vlucht MH370? Het raadsel leverde al tal van boeken, internetdossiers en documentaires op. Ⓒ Getty images

Amsterdam - Een nieuwe documentaire over de verdwijning van MH370 zet nog maar eens de theorieën uiteen die er over het mysterie rondgaan. Zolang er geen sluitende theorie is, blijven betrokkenen zeker speuren. „Het is menselijk om te willen begrijpen wat er is gebeurd bij zo’n ramp.”