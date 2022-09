Thomas Markle: ’Meghan heeft me gedumpt’

Ⓒ anp

Thomas Markle heeft opnieuw uitgehaald naar zijn dochter Meghan. De 78-jarige Thomas uitte kritiek op uitspraken van zijn dochter, waarin ze zei haar vader te hebben „verloren.” „Meghan is mij niet kwijtgeraakt, ze heeft me juist gedumpt”, aldus Thomas in een interview met The Sunday Times.