Jeangu Macrooy maakt hitlijstdebuut met Grow

Duncan kwam precies een jaar geleden op de tiende plaats binnen. Toch doet Jeangu het in de eerste week al beter dan verschillende andere recente songfestivalinzendingen uit Nederland. Waylons Outlaw In ’Em kwam in 2018 bijvoorbeeld binnen op 84 en OG3NE moest het een jaar eerder met Lights and Shadows met plek 53 doen. Douwe Bob maakte in 2016 net als Jeangu een entree op 49 met Slow Down. Hij bereikte uiteindelijk de vijfde positie.

Voor Jeangu is Grow overigens pas zijn eerste notering in de Single Top 100.

De top drie van de Single Top 100 is deze week stabiel. The Weeknd staat voor de zesde week, waarvan de vijfde op rij, bovenaan met Blinding Lights. Voormalig nummer 1 Snelle staat inmiddels voor de vijfde week op nummer twee, vlak voor Wat is je naam van Yxng LE en Frenna.