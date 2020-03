Gordon smeekt: ’Matthijs, we hebben je nodig!’

„Oproep aan Matthijs van Nieuwkerk”, begint de zanger zijn smeekbede op Instagram waarin hij stelt dat DWDD gezien de huidige situatie niet zou mogen stoppen. „Wij (de Nederlanders dus) hebben op dit moment een grenzeloze behoefte aan vastigheid. Vooral op radio en tv en jouw programma is een van de pijlers waarop wij kunnen steunen. Jouw inzicht en vakmanschap zijn onontbeerlijk, we kunnen niet zonder”, stelt hij.

„We zitten allemaal thuis, missen de communicatie met familie en vrienden en willen nu vertrouwde gezichten zien, de mensen waarop we kunnen bouwen en waar we vertrouwen in hebben. Wij, de kijkers dus hebben op dit moment geen behoefte aan een nieuwe programmering, maar aan mensen die we vertrouwen. En dat ben jij. Dus ga vooral door met jouw fantastische redactie”, vervolgt hij.

Gordon hoopt dan ook dat ze bij BNNVARA beseffen hoe ’belangrijk’ het is dat ’jullie gehoor geven aan deze oproep. „Matthijs ga door voorlopig. We hebben je nodig”, besluit hij.

De zanger wordt overladen met reacties van mensen die er hetzelfde over denken. De kijkcijfers van De wereld draait door zijn, ondanks het ontbrekende publiek, de afgelopen dagen erg hoog. Vrijwel iedere dag wordt er op los getwitterd met de oproep of het programma kan blijven bestaan. Ook Halina Reijn liet zich daar onlangs over uit: „Ik vind het onverantwoord als Matthijs zou stoppen nu. We hebben onze rituelen nu meer nodig dan ooit”, schreef zij.

BNNVARA lijkt echter onvermurwbaar. „Dat er op sociale media wordt gevraagd om DWDD langer door te laten gaan is hartverwarmend, maar het is niet aan de orde. DWDD eindigt volgende week vrijdag”, bevestigde een woordvoerder van BNNVARA woensdag nog.