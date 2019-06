Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger getrouwd

Katherine Schwarzenegger en Chris Pratt. Ⓒ Hollandse Hoogte

De huwelijksklokken hebben geluid voor Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger. Het koppel gaf elkaar zaterdag het jawoord tijdens een intieme en romantische ceremonie in Montecito in Californië, melden bronnen aan People. Het magazine publiceerde ook enkele paparazzifoto’s waarop de twee in bruiloftskledij te zien zijn.