’Queen start juridische strijd tegen Harry en Meghan’

De koningin is ’verontwaardigd over de herhaalde aanvallen van Harry en Meghan’, vertelt een bron aan The Sun. „Genoeg is genoeg.”

De insider beweert dat het koninklijke juridische team contact heeft opgenomen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in smaad en privacy. „Ze krijgen een advocaat. Harry en Meghan worden binnenkort op de hoogte gebracht. Herhaalde aanvallen worden niet getolereerd.”

De koninklijke familie werd vorige maand opgeschrikt door Harry’s onthulling dat hij bezig is met een boek over zijn leven. In zijn memoires gaat de Britse prins, die vorig jaar een groot deel van zijn koninklijke taken neerlegde voor een nieuw leven in Amerika, dieper in op onder meer zijn relatie met Meghan en de veelbesproken Megxit. Een juridische waarschuwing aan uitgever Penguin Random House zou nu door het paleis worden overwogen.