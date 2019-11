Katie Holmes ’groeide op’ met 13-jarige dochter

Nu de 13-jarige Suri, die ze kreeg met haar ex-man Tom Cruise, de puberleeftijd heeft bereikt nemen de zorgen van Katie wel toe. „Natuurlijk maak ik me zorgen. Er is zo veel slecht nieuws en haat en dingen die nergens op slaan. De sfeer over de hele wereld is beangstigend.”

Dat de actrice zelf ook ouder wordt, verandert haar nauwelijks. „Als je jong bent denk je: ik word nooit veertig. Dan breekt die dag aan en is het oké. Ik doe nog steeds alles wat ik altijd al deed. Ik ben gelukkig met waar ik nu ben in mijn carrière en welke leuke projecten er allemaal nog komen.”

Haar geluk heeft ook deels te maken met het feit dat ze nauwelijks op sociale media kijkt. Ook zoekt de actrice zichzelf nooit op op Google. „Ik denk dat ik mijn tijd nuttiger besteed met het kijken van een film, het lezen van een boek of met vrienden en familie. Dat is dan iemand anders z’n versie van mij en daar kan ik helemaal niets aan veranderen.”