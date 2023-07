Madonna laat van zich horen na ziekenhuisopname: ’Focus op mijn gezondheid’

„Bedankt voor jullie positieve energie. Ik heb jullie liefde gevoeld”, schrijft Madonna. „Ik focus me op mijn gezondheid en op sterker worden. Ik ben zo snel mogelijk bij jullie terug!”

Daarnaast geeft ze ook een update over haar tour. „Het huidige plan is om de shows in de Verenigde Staten te verzetten en om in oktober in Europa te beginnen met de tournee”.