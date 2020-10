Prins Abdul Azim van Brunei op 38-jarige leeftijd overleden

Het koninklijk paleis maakte het overlijden van Abdul Azim via de staatsmedia bekend. Er is een periode van zeven dagen nationale rouw afgekondigd en de bevolking is gevraagd om witte kleding te dragen. Buitenlanders moeten een witte armband om doen, aldus de mededeling van het hof.

Blijken van medeleven stroomden meteen na de bekendmaking binnen van de vorstenhuizen van Maleisië en van de Maleisische koning Abdullah. Het ligt in de lijn van verwachting dat de verschillende sultans en hun zoons de komende dagen zullen afreizen naar Bandar Seri Begawan, de hoofdstad van Brunei om Hassanal Bolkiah te condoleren en het koninklijk mausoleum te bezoeken waar de prins is begraven.

Prins Abdul Azim was vierde in de lijn van troonopvolging en vulde zijn leven vrijer in dan zijn broers. Hij was geen onbekende in het internationale partycircuit, geholpen door de enorme weelde van het koningshuis. Zijn aansluiting met Hollywoodsterren verzuurde toen zijn vader de toepassing van de islamitische sharia-wetten verscherpte, en bijvoorbeeld de doodstraf zette op homoseks. Dat leidde tot een boycot van alles wat Brunei te maken had.

De Amerikaanse mediapersoonlijkheid Perez Hilton reageerde op de maatregelen door te zeggen dat de sultan dan maar eens moest beginnen met zijn eigen zoon prins Abdul Azim. „Ik haal niet snel meer iemand uit de kast, maar dit gaat te ver”, aldus Hilton.