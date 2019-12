Rob Stenders kapt Marco Borsato halverwege lied af

Terwijl de plaat Wat zou je doen nog niet eens op de helft was, had Stenders alweer genoeg van de plaat. Hij hoefde zich dan ook niet af te vragen wat hij zou doen en stopte het nummer gewoon. Hoewel velen ook wel de humor van Stenders’ actie inzien, blijkt een groot deel van de luisteraars helemaal niet te kunnen lachen om het stoppen van de plaat.

„Slecht van Rob Stenders om dit af te breken. Genoeg mensen die dit wel een goed nummer vinden”, schrijft ene Marjo op Facebook. „Man man man... Er zijn mensen die hierop gestemd hebben, die hebben het recht om hem gewoon fatsoenlijk te horen!”, reageert luisteraar Randy. „Liever dat ze zo'n kutnummer van Marco B en Ali B afbreken, dan zo'n masterpiece van The Kinks of Lady Gaga”, vindt Adri.

Ook op Twitter regent het kritiek. „Wat slecht zeg dit van Rob Stenders. Plaat afkappen in de Top 2000. Niet respectvol ten opzichte van de stemmers”, schrijft iemand als reactie op een luisteraar die het juist wel heel grappig vond.

„Of het nou wel of geen goed nummer is, maar waarom laat je mensen op een nummer stemmen om het vervolgens na een minuut af te kappen omdat je zelf tijdens het programma je bek niet kan houden? Alsof die dj's de komende vijf dagen niet even drie minuten minder kunnen praten”, reageert Twitteraar Noah. „Ik vind Stenders best ok hoor. Maar eerst de Kast afzeiken en dan Marco afkappen. Mensen hebben daar op gestemd he? Waar misschien wel een heel verhaal achter zit. Best wel respectloos. Ook al is het je smaak niet, het staat gewoon in de Top2000”, schrijft Marjan.

De dj heeft er nooit een geheim van gemaakt geen fan te zijn van Marco Borsato, maar ontkent dat hij het nummer daarom zo snel stopte. Volgens hem kwam hij simpelweg in tijdnood waardoor hij de War Child-hit niet volledig kon laten horen.