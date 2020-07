Zwijgende wraakengel in de rechtbank

De eerste zaak van beginnend advocaat Caspar Leinen is meteen een spraakmakende. De Turks-Duitse jurist moet Fabrizio Collini verdedigen, een oude Italiaan die de bejaarde industrieel Hans Meyer heeft doodgeschoten en daarna diens schedel heeft opengetrapt. Alles wijst op een ziedende wraakactie, maar waarom? Collini zwijgt in alle talen. Dan vindt Leinen een aanwijzing die de zaak terugvoert naar de Duitse bezetting van Italië.

Wat volgt is een mix van een oorlogsdrama en een rechtbankthriller die van veel toevalligheden aan elkaar hangt. Want al gauw blijkt de vermoorde staalmagnaat niemand minder te zijn dan Leinens vriendelijke surrogaatvader van vroeger. En ook de introductie van een pizzabezorger die de advocaat vrij eenvoudig op het spoor van de ontknoping zet, is tamelijk ongeloofwaardig.

Dat Der Fall Collini toch prettig wegkijkt, is te danken aan het fijne spel van Elyas M’Barek als de ploeterende Leinen en culticoon Franco Nero als zwijgzame wraakengel. Maar bovenal is het de uiteindelijke kern van dit waargebeurde verhaal die boeit: de Duitse wetgeving en rechtspraak die na de Tweede Wereldoorlog jarenlang hun ‘alte Kameraden’ de hand boven het hoofd hielden. Het is een juridisch schandaal dat even fascinerend is als verbijsterend.

✭✭✭