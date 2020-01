Ⓒ RTL

Reuze fijn dat het tussen Thierry en Sanne ’vanaf minuut één heel relaxed’ is. En het verse koppel Robin en Kimberly kan best een match made in heaven blijken. Maar het moment van de waarheid bleef uit in Married at first sight maandag. Chantal en Henk hebben elkaar nog steeds niet gezien. Vraag is nu óf de dramakoningin het altaar wel haalt...