Anouk ook coach in The Voice Kids

Douwe Bob gaat zich komend jaar gaat hij zich richten op zijn eigen muzikale projecten. De singer-songwriter neemt tijdelijk afscheid van de talentenjacht voor kinderen.

„Ik vond het zijn van coach afgelopen jaar echt een cadeautje. De kinderen zijn zo vertederend en zingen ontzettend goed”, blikt Douwe Bob terug. „Ik ben een aantal keer vol in mijn hart geraakt. Als er tijd voor is, hoop ik weer terug te keren als coach, want dit is echt een erebaan.”

Spannend

Anouk denkt dat The Voice of Holland en The Voice Kids ’een leuke afwisseling’ vormen. „Het is toch wel spannend om nu met kinderen te gaan werken, na al die jaren bij de ’grotemensen-Voice’.”

Begin volgend jaar is Anouk te zien als coach in The Voice Kids. Ook Ali B, Ilse DeLange en Marco Borsato zitten dan weer op de draaiende stoelen.