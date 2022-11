Pete Davidson en Emily Ratajkowski zijn aan het daten

Van een echte relatie tussen de twee is echter nog geen sprake. „Pete en Emily hebben nu al een paar maanden contact. Het staat nog in de kinderschoenen, maar ze vinden elkaar allebei erg leuk”, verklaart een bron aan UsWeekly. De vonk sloeg over toen de twee door gemeenschappelijke vrienden aan elkaar werden voorgesteld. „Pete maakt Emily aan het lachen en hij vindt het geweldig hoe intelligent ze is.”

Toch gaat het, afgaande op de geruchten, nog niet helemaal van een leien dakje. Emily, die een zoontje van anderhalf heeft met haar ex Sebastian Bear-McClard werd nog niet zo lang geleden gekoppeld aan Brad Pitt en zou ook nog gezien zijn terwijl zij dj Orazio Rispo kuste. Pete Davidson schijnt het bovendien nog erg moeilijk te hebben met de breuk met Kim Kardashian.

„Pete is nog steeds geobsedeerd door Kim. Ze hebben nog steeds contact, maar Kim wil niet meer met hem afspreken. Toch is Kim degene die hem steeds berichtjes en foto's stuurt. Het moet moeilijk zijn voor Pete, ze wil hem niet aan het lijntje houden.”

Hoewel alles dus nog heel pril is, voorzag presentator Howard Stern twee maanden geleden al dat Davidson en Ratajkowski een leuk koppel zouden zijn. „Ik zat te denken dat Pete Davidson uit zou kunnen gaan met Emily Ratajkowski. Die schoonheid... Dat zou een goede match zijn”, stelde hij half september in The Howard Stern Show.