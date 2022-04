Was Roeland Fernhout de mol in 2005? ’Ik ben niet achterlijk’

In de Belgische editie van Wie is de mol? was eerder deze maand te zien dat de mol zich had teruggetrokken, omdat hij de druk van het spel niet meer aankon. Officieel was het de eerste keer dat de mol vroegtijdig de stekker eruit trekt, maar fans van het programma zetten daar zo hun vraagtekens bij. Zij beweren namelijk dat Roeland Fernhout in 2005 al eens een molwissel deed met Yvon Jaspers.

Voor de camera van De Telegraaf doet de acteur een poging tekst en uitleg te geven wanneer hij door Max van den Broek wordt geconfronteed met het gerucht.

’Een avontuur’

„Ik hoor het voor het eerst”, zegt Fernhout met het nodige sarcasme. „Eh, eh... ja, laat maar lekker rondgaan. Ik kan er niets over zeggen, natuurlijk. Het was een heel spannende tijd, laat ik dat in elk geval dan wel zeggen. Het was een avontuur.”

Maar dan blijkt dat de acteur – die hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met een contract waarin staat dat hij geen uitspraken mag doen over de inhoud van het programma – tóch op de hoogte is van de verhalen. Als Van den Broek hem vraagt of hij schrikt van de vraag, zegt hij: „Ik ben niet achterlijk. Ik belde met mijn agent, dat ik hoorde dat mijn naam weleens valt. Dus ja, dan kun je verwachten dat het nu komt.”

Wie is de mol werd in 2005 gewonnen door Marc-Marie Huijbregts, actrice Lottie Hellingman eindigde al tweede.