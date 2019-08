Dr. Phil stuurt Bam Margera naar afkickkliniek

Volgens ingewijden zou Bam tijdens zijn sessie met Dr. Phil meerdere malen in tranen zijn uitgebarsten, met name toen zijn vrouw Nikki zich bij hen voegde. Het gesprek liep door haar aanwezigheid volledig uit de hand, wat volgens Bam te wijten is aan haar ’enorme koppigheid’. Ook Bams moeder April was present en vroeg Dr. Phil of hij wellicht kon achterhalen welke middelen haar zoon tegenwoordig gebruikt.

Na het gesprek zou Bam direct door zijn gegaan naar de afkickkliniek, waar hij tussen de zestig en negentig dagen zal doorbrengen. In januari liet hij zich al eens opnemen in een kliniek, maar daar vertrok hij voordat zijn behandeling was voltooid. Vrienden gaven destijds aan dat ze zich grote zorgen om hem maakten: de Jackass-ster zou mogelijk weer naar de fles grijpen.