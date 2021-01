’Vaginakaars Gwyneth Paltrow explodeert in Britse huiskamer’

Jody Thompson had de kaars gewonnen bij een online-quiz en vertelt aan de Britse tabloid dat er ineens een 50 centimeter hoge steekvlam uit het glazen potje kwam. „De kaars explodeerde en er kwamen grote vlammen en allemaal kleine deeltjes uit”, zegt ze. „Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het hele ding stond in de fik en het was te heet om aan te raken.”

Gelukkig is het huis van de 50-jarige Thompson en haar partner David Snow niet afgebrand. „Uiteindelijk kregen we het vuur onder controle en gooiden we de kaars de deur uit. Het hele huis had af kunnen branden. Op dat moment was het best eng, maar achteraf gezien is het best grappig dat de vaginakaars van Gwyneth in mijn huiskamer explodeerde.”