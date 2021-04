The Streamers komen terug

Het is niet bekend waar dit optreden plaatsvindt of welke zangers er aan mee gaan doen. De organisatie was dinsdag na afloop van het Koningsdagoptreden niet voor toelichting bereikbaar.

Het aantal kijkers passeerde dinsdagavond de 2,5 miljoen kijkers. Volgens de organisatie is het daarmee het meest bekeken streaming-event ooit in Nederland.

De kijkers logden dinsdag niet alleen in vanuit Nederland, maar ook vanuit tientallen andere landen. Het eerste lied was een cover van Our house van Crosby, Stills & Nash door onder anderen Acda & De Munnik, Typhoon en Roel van Velzen. Dit lied werd gezongen in de kleine balzaal in Paleis Noordeinde.