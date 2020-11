Actrice Elsa Raven (91) overleden

Het management van Raven bevestigt haar overlijden aan de website, maar zegt dat er geen plannen zijn voor een grote herdenkingsdienst. De actrice kreeg grote bekendheid met haar rol als Clocktower Lady in Back To The Future uit 1985. Daarnaast is ze voor velen bekend van haar kleine, maar memorabele rol in Titanic. Daar behoort ze tot het echtpaar dat tijdens het zinken van het schip besluit in elkaars armen te overlijden in bed.

De actrice speelde ook rollen in onder andere de serie Amen!, Wiseguy, en Twilight Zone.