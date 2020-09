'Buren Harry en Meghan zijn paparazzi nu al helemaal zat'

Hoewel de royals zich nog nauwelijks in het openbaar hebben laten zien, houden de paparazzi de miljoenenvilla van Harry en Meghan nauwlettend in de gaten om als eerste een foto van het stel te kunnen maken, het liefst met hun zoontje Archie.

Volgens buurtbewoners vliegen er zeker vier helikopters per dag over, wat voor behoorlijk wat geluidsoverlast zorgt en bovendien ook een inbreuk op hun privacy is. Daarbij hangen de fotografen vaak de hele dag rond in de straat waar het paar woont of in het nabij gelegen winkelcentrum. In dat winkelcentrum vragen toeristen op hun beurt weer waar de Sussexes wonen, om ook een kijkje te nemen bij hun huis.

Andere bekende inwoners van Montecito zijn onder meer Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres en Portia DeRossi, Rob Lowe en Carol Burnett.