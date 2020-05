Metropole Orkest doet cd cadeau aan verpleeghuizen

De cd ‘Dolf’s Choice’ bevat een variëteit aan opgewekte, muzikale composities uit de oprichtingstijd van het orkest. Dolf van der Linden, de oprichter van het orkest dat tot taak had hoop en vertier in zware tijden te bieden, schreef alle composities en kwam tot een attractieve samenstelling van nummers die nu op deze cd te horen zijn. Meest bijzonder is het nummer ‘Parklane Serenade’, een van de eerste nummers die het Metropole Orkest ooit speelde in november 1945 en wat jaren lang de herkenningsmelodie van het orkest was.

Jan Geert Vierkant, directeur Metropole Orkest: „We hopen dat we met onze muziek de bewoners in verpleeghuizen troost kunnen bieden in deze zware tijden. Ik heb vaak meegemaakt dat de muziek van Dolf van der Linden bij veel ouderen ontroerende herinneringen oproept en ben er trots op dat we ook nu we 75 jaar bestaan, uitvoering kunnen geven aan onze oprichtingsgedachte.”

Musici van het Metropole Orkest zullen de cd persoonlijk naar verschillende verpleeghuizen in het land brengen. In samenwerking met ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties worden de cd’s medio mei aan alle verpleeghuizen in Nederland verzonden.