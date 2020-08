Jochem Myjer treft thuis pikant portret als behang aan

„Kom je thuis na een heerlijke vakantie, heeft de aannemer (die een goede vriend is overigens) het lef gehad om dit fotobehang in het verbouwde washok te plakken met de tekst „Hi Jochem en Marloes, de laatste dingetjes zijn klaar, ook het washok is nu tiptop met werkblad. Tevens een klein aardigheidje voor tijdens het vouwen van de was”, schrijft Jochem op Instagram.

Het gefotoshopte kiekje dat is gebruikt, deelde Jochem al eens eerder in een andere versie op het sociale medium. Hij schreef toen: „2014. Toen ik ‘Mister April ‘ was voor de ‘Sexy SportVisser-Kalender’.”

„Stelletje teringlijers... maar wel humor!”, schrijft hij. Een bekende uitspraak van de cabaretier is dat hij grapjes ’goed rekent’, maar nu is dat toch ietwat anders. „Ik reken het een beetje goed.”