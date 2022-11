Schrijfster Bridget Jones bevestigt vierde film

Eerder dit jaar vertelden ingewijden aan The Sun dat een vierde deel in de maak was, maar volgens Fielding is er nog niets zeker. „Elke film die wordt gemaakt is een wonder. Het is heel moeilijk om het voor elkaar te krijgen dat films worden gemaakt en om goede films te maken. Maar ik hoop dat het verhaal op het witte doek gaat komen.”

Fielding bracht in 1996 het eerste boek Bridget Jones’s Diary uit over de Britse dertiger Bridget Jones. De eerste film, met Renée Zellweger in de hoofdrol, verscheen in 2001. Er volgden nog meer boeken en films. De laatste film, Bridget Jones’s Baby, kwam uit in 2016.