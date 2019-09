Nuchtere Gordon heeft genoten van tripje New York

Samen met een vriendin was Gordon in New York om een beroemde KNO-arts te bezoeken. Nadat hij donderdag te horen kreeg dat zijn stembanden in orde zijn en dus kan werken aan zijn gedroomde muzikale comeback kon de zanger extra genieten van zijn verblijf in de ’Big Apple’. Zo sloot hij zijn bezoek af met een ritje in een helikopter. ”#onvergetelijk #nyconair #daredevil #amazingexperience #mustdo! #recovery”, jubelde Gordon.

De zanger, die twee maanden nuchter en clean is, bezocht daarnaast Rupauls Drag Con en meerdere shows. Wel staat zijn herstel ook in New York op de eerste plek: de zanger woonde er ook meetings van de Anonieme Alcoholisten (AA). „Luisteren. Naar bijzondere verhalen van andere lotgenoten. Wat een eer om hier bij te horen!”