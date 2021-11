Premium Het beste van De Telegraaf

Betekent documentaire einde samenwerking? Royals slaan terug naar BBC

Het komt niet vaak voor dat leden van het Britse koninklijk huis reageren op wat er over hen wordt gezegd en geschreven in de media. Maar deze keer heeft de BBC het volgens de royals, die hun afschuw uitspreken over de tweedelige documentaire The Princes and the Press, het toch echt te bont gemaakt. In een gezamenlijke verklaring laten de Queen, Charles, Camilla, William en Catherine weten dat het ’teleurstellend’ is dat de staatsomroep ervoor heeft gekozen om aandacht te schenken aan diverse aantijgingen rondom een vermeende ruzie tussen de broers Harry en William. Volgens hen zijn de beweringen namelijk ’opgeblazen en ongefundeerd’. Een BBC-boycot lijkt dan ook niet uitgesloten.