Catherine schrijft brief aan familie vermoorde Sarah Everard

De hertogin was eerder deze maand ook al aanwezig tijdens een herdenking in het park in Londen waar Everard van het leven werd beroofd. Catherine legde er bloemen neer.

Everard raakte begin deze maand vermist toen ze 's nachts na een bezoek aan een vriendin naar huis liep. Haar lichaam werd een week later aangetroffen. Inmiddels is een agent aangeklaagd voor de moord.