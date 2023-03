Premium Het beste van De Telegraaf

Portretschilder tegen wil en dank Dordrechts Museum eert kunstenaar Jan Veth

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Het beroemdste portret van Jan Veths hand is dat van de dichter Albert Verwey (links). Rechts: Veth schilderde ook dit portret van Christina Boxman-Winkler. Ⓒ Dordrechts Museum

Hoe vergankelijk roem is, bewijst het verhaal van Jan Veth (1864-1925). Toen deze portretschilder, dichter, kunstcriticus, Rembrandt-biograaf en erfgoedbeschermer stierf, bereikte dit bericht de voorpagina van menig krant. Nu bijna 100 jaar later is zijn naam zo goed als vergeten.