André Hazes en Bridget Maasland brengen kerst door met Rachel

Ook schrijft André dat hij een grap heeft uitgehaald met zijn moeder, door te zeggen dat iedereen in kostuum zou komen. Op het filmpje op zijn Instagram Stories is te zien dat Rachel de enige is die zich heeft uitgedost.

In gesprek met RTL Boulevard vertelde Rachel Hazes begin december dat ze schoondochter Bridget tijdens de kerst zou zien. Ze was toen erg enthousiast over Bridget, terwijl ze dat zonder er veel woorden vuil aan te maken beduidend minder leek te zijn over Andrés ex-vriendin en moeder van zijn zoontje, Monique Westenberg.

Rachel maakte in datzelfde gesprek bekend Bridget ’echt leuk’ te vinden. „We bellen en appen met elkaar en hebben samen de grootste gein. Ze is echt leuk!”

Ze zei toen ook dolgelukkig te zijn weer dagelijks contact met haar zoon te hebben. Iets wat in de afgelopen jaren op een laag pitje stond.