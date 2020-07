’Ghislaine Maxwell heeft sekstapes in handen van Epstein en medeplegers’

Ⓒ Getty Images

Voor de mensen die nerveus zijn nu Ghislaine Maxwell is opgepakt vanwege hun betrokkenheid van het misbruiken van minderjarige meisjes door wijlen Jeffrey Epstein, is er inmiddels nóg een reden om te vrezen voor wat er naar buiten komt in een van de grootste misbruikzaken van het jaar: Ghislaine zou namelijk kopieën van de sekstapes van Epstein in haar bezit hebben. Dit claimt een voormalige vriendin van de socialite.