Sean Penn gaat filmindustrie coronatests aanbieden

Verschillende productiebedrijven in Los Angeles zijn in overleg met Penns organisatie, aldus The Hollywood Reporter. Het is de bedoeling dat CORE de commerciële tests op den duur ook in andere delen van de Verenigde Staten gaat verstrekken. Sean Penn zegt over de actie: „We kunnen niet wachten om commerciële tests aan te bieden aan film- en televisieproducenten, niet alleen om CORE’s programma voor kwetsbare en achtergestelde gemeenschappen te helpen, maar ook om de economie van Californië te steunen.”

Sean Penn richtte de hulporganisatie Community Organized Relief Effort (CORE) in 2010 op voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Sinds de uitbraak van het coronavirus houdt CORE zich bezig met het verstrekken van gratis coronatests.