Nieuwe Marvel-films met van mishandeling beschuldigde Jonathan Majors uitgesteld

Acteur Jonathan Majors, die dit personage al in een aantal films vertolkte, wordt door zijn ex beschuldigd van poging tot wurging, mishandeling en intimidatie. De behandeling van de rechtszaak start binnenkort.

Het is niet duidelijk of de zaak de reden is van het uitstel, en of die inhoudelijk nog van invloed gaat zijn op de filmserie. Het tweede seizoen van de serie Loki, waarin Kang ook te zien is, verschijnt in oktober wel gewoon op Disney+. Het is echter nog niet bekend hoe groot de rol van Kang zal zijn. De hoofdrollen in Loki worden gespeeld door Tom Hiddleston en Owen Wilson.

De opnames van de nieuwe Avengers-delen zijn overigens nog niet begonnen. Eerst komen er nog een paar andere Marvel-titels, zoals Deadpool 3 (mei 2024), Captain America: Brave New World (juli 2024) en Thunderbolts (december 2024).