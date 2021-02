MAFS: Is deze ex ingehuurd voor de spanning?

Premium Entertainment

Rebecca Loos: ’Ze weten dat mama een ondeugende kant heeft!’

De Nederlandse REBECCA LOOS werd in 2004 in een klap voorpaginanieuws als minnares van DAVID BECKHAM. Zijn huwelijk met VICTORIA hield stand, óndanks de affaire met zijn personal assistant. En ook haar leven is in rustiger vaarwater terechtgekomen. Ze woont onopvallend in Noorwegen, is getrouwd met ...