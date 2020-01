Manager: Adele komt sneller dan verwacht met nieuwe muziek

Adele bracht in 2015 voor het laatst een album uit. 25 was de opvolger van de platen 21 (uit 2011) en 19 (uit 2008). Een nieuwe plaat volgt, „hoe sneller hoe beter”, aldus Adele’s manager in het tijdschrift Music Week.

In september werd al gespeculeerd over nieuwe muziek van de zangeres, die onlangs is gescheiden van haar man Simon Konecki. Volgens ingewijden zou Adele op haar nieuwe album zingen over haar liefdesverdriet. „Ze blikt terug op een heel zwaar jaar, maar zei eerder al dat het schrijven van muziek therapeutisch werkt voor haar. Je ziet dat ze er klaar voor is alles te delen met haar fans”, zei een ingewijde destijds.