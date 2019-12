Baardloze koning wenst ons een ’gezegende kerst’

Konin Willem-Alexander, Máxima, Amalia, Alexia en Ariane tijdens hun bezoek aan Sevilla in mei 2019. during Ⓒ EPA

Amsterdam - De koninklijke familie wenst Nederland via Twitter een ’gezegende kerst’. De tweet is voorzien van een foto waarop Máxima en de prinsessen te zien zijn in kleurrijke Spaanse jurken en een baardloze koning. Twitteraars zijn in verwarring. Heeft de koning zijn baard nu afgeschoren?