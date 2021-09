Nederlandse acteur te zien in laatste seizoen Casa de Papel

La Casa de Papel vertelt over een groep bankovervallers onder leiding van De Professor. De serie debuteerde in 2017 op de Spaanse zender Antena 3 en werd vervolgens door de streamingdienst bewerkt. Het is de populairste niet-Engelstalige serie van Netflix. Het vierde seizoen was in de eerste vier weken na verschijnen in april al door meer dan 65 miljoen huishoudens bekeken.

Dannenberg (37) studeerde international business in Frankrijk en politieke wetenschappen in Madrid. Daar volgde hij ook een toneelopleiding, wat hem een rol in de Spaanse primetime-serie La Isla de los Nominados opleverde. Hij was de afgelopen jaren te zien in een flink aantal internationale producties.